В Париже машина въехала в толпу болельщиков, отмечавших выход ПСЖ в финал ЛЧ

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Автомобиль врезался в толпу фанатов футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», которые праздновали выход команды в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел рядом с Елисейскими полями. В результате наезда пострадали три человека. Все они были госпитализированы: один находится в критическом состоянии, двое — в тяжелом. Позднее сгоревший автомобиль был обнаружен, однако судьба водителя пока остается неизвестной.

По данным издания, в ходе массовых гуляний полиция задержала не менее 43 человек. В некоторых случаях правоохранители применяли слезоточивый газ. Также зафиксированы повреждения автомобилей и витрин магазинов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ одержал победу над английским «Арсеналом» во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 2:1. По сумме двух встреч (3:1) французский клуб вышел в финал, где 31 мая в Мюнхене встретится с итальянским «Интером», передает газета.

Несколькими днями ранее аналогичный случай произошел в канадском Ванкувере. Несколько человек погибли, еще несколько получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале. Инцидент произошел вечером 26 апреля рядом с пересечением Фрейзер-стрит и Восточной 41-й авеню, где проходила вечеринка в честь Дня Лапу-Лапу.