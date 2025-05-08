Тренер «ПСЖ» назвал чемпионат Франции лигой фермеров

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о выходе своей команды в финал Лиги чемпионов, пошутив, что чемпионат Франции является лигой фермеров, передает ESPN.

«Лига фермеров, не так ли? Мы лига фермеров. Но это прекрасно. Мы довольны результатом и комплиментами о нашей команде. Это прекрасно», — сказал Энрике.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк-де-Пренс», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 27-й минуте первый мяч в этой встрече забил хавбек «ПСЖ» Фабиан Руис. На 69-й минуте Витинья не реализовал пенальти, но на 72-й минуте Ашраф Хакими сделал счет 2:0. Один мяч смог отыграть нападающий «Арсенала» Букайо Сака на 76-й минуте.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

Первая встреча, которая состоялась в Англии, завершилась со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ».