Тренер «Арсенала» заявил, что ПСЖ не заслужил выход в финал ЛЧ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что его подопечные не заслужили поражения в полуфинале Лиги чемпионов от парижского «ПСЖ», передает TNT Sports.

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«Мы были гораздо ближе к успеху, чем показал результат. Очень горжусь футболистами за то, как они сыграли, как начали матч. После 20 минут счет должен был быть 3:0 в нашу пользу», — сказал Артета.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк-де-Пренс», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 27-й минуте первый мяч в этой встрече забил хавбек «ПСЖ» Фабиан Руис. На 69-й минуте Витинья не реализовал пенальти, но на 72-й минуте Ашраф Хакими сделал счет 2:0. Один мяч смог отыграть нападающий «Арсенала» Букайо Сака на 76-й минуте.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

Первая встреча, которая состоялась в Англии, завершилась со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ». В финале «ПСЖ» сыграет с миланским «Интером».