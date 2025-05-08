Известный тренер назвал главную проблему РПЛ

убов брать ответственность за результат. Его слова приводит РИА Новости.

«Иной раз они объективные, иногда — нет. Но если спортивный директор участвует в принятии судьбоносных решений, он должен иметь соответствующую лицензию. Проще уволить тренера, чем самому нести ответственность, вот такая у нас ситуация», — заявил Семин.

1 мая «Динамо» уволило Марцела Личку с поста главного тренера команды.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.