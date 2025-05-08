Матвей Кисляк признан лучшим игроком ЦСКА в апреле

19-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк был признан лучшим игроком красно-синих в апреле. Об этом информирует телеграм-канал армейцев.

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Подчёркивается, что Кисляк стал лучшим в голосовании среди болельщиков и экспертов.

В минувшем месяце 19-летний футболист принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России. В этих играх Кисляк не отметился результативными действиями. Всего в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он забил два гола и сделал ассист.

Действующее трудовое соглашение Кисляка с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.