Стали известны шансы Сафонова сыграть в финале Лиги чемпионов

Российский тренер Сергей Кирьяков выразил мнение, что у голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова мало шансов сыграть в финале Лиги чемпионов. Его слова приводит Vprognoze.ru.

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«Хотелось бы, чтобы Сафонов играл больше. Но в финале Лиги чемпионов шансов особенно мало, разве что в случае травмы Доннаруммы Матвей может выйти на поле. В конкурентной борьбе итальянец пока не дает шансов. Будем надеяться», — заявил Кирьяков.

Если Сафонов выйдет на поле в финале, то станет вторым россиянином, который принимал участие в решающем матче за этот трофей. Первым стал полузащитник Дмитрий Аленичев — его «Порту» обыграл «Монако» со счетом 3:0 в финале 2004-го года, а сам россиянин вышел на поле на 60-й минуте и сделал 1+1 по системе «гол+пас».

В финал также ранее выходили Игорь Добровольский («Марсель»), Владимир Бут («Боруссия Д»), Денис Черышев — старший («Реал»), однако никто из них на поле не выходил.

В решающей игре, которая состоятся 31 мая в Мюнхене, сыграют «Интер» и «ПСЖ».

Ранее тренер «ПСЖ» назвал чемпионат Франции лигой фермеров.