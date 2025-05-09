В финале Лиги Европы сыграют два английских клуба. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Участниками решающего матча второго по значимости еврокубка будут «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». «Манчестер Юнайтед» прошел в полуфинале испанский «Атлетик», «Тоттенхэм» на полуфинальной стадии был сильнее норвежского «Буде-Глимта» с российским вратарем Никитой Хайкиным в составе.

Финал Лиги Европы состоится 21 мая. Матч пройдет в испанском городе Бильбао.

Ранее стало известно, что финалистами главного еврокубка, Лиги чемпионов, стали итальянский «Интер» и французский ПСЖ. Встреча этих команд состоится 31 мая в Мюнхене.