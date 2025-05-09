«Спасал людей»: Карпин о футболе во время Великой Отечественной войны

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о связи футбола и Великой Отечественной войны и отметил, что спорт помогал людям в то время.

Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Матчи проходили и в Сталинграде, и в блокадном Ленинграде, и даже в оккупированных городах. Они давали надежду на лучшее и объединяли людей — как игроков, так и болельщиков. <...> Лев Яшин, наш легендарный вратарь, рассказывал, как футбол спасал людей и помогал отвлечься от ужасов военного времени. Солдаты играли на руинах городов, но с надеждой в душе», — рассказал Карпин.

Бабушка тренера, Мария Черезова, прошла войну, она была радиотелеграфисткой. Также сам Карпин недавно принял участие в памятной акции «Синий платочек», которую организует «ВКонтакте» ко Дню Победы.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Летом российская команда сыграет два матча — 6 июня против сборной Нигерии, а через четыре дня после этой встречи — с Белоруссией.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.