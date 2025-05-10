В «Реале» приняли решение по будущему Эндрика

Мадридский «Реал» не планирует расставаться с бразильским нападающим Эндриком. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в испанском клубе видят в 18-летнем форварде игрока, который может стать основным нападающим в будущем, и ни при каких обстоятельствах не хотят отпускать его этим летом – даже в аренду.

Эндрик провёл за мадридский клуб 34 матча во всех турнирах, в основном выходя на замену, и забил в этих играх семь мячей, записав на свой счёт одну результативную передачу. Небольшое игровое время Эндрика в «Реале» привело к спекуляциям о возможном уходе в аренду предстоящим летом, и, хотя мадридский клуб не рассматривает такой вариант на данный момент, сам футболист может сделать это, чтобы повысить свои шансы на попадание в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.