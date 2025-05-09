«Ювентус» готов заплатить «Наполи» €85 млн за переход Осимхена

«Ювентус» готов сделать предложение «Наполи» в размере € 85 млн с учётом бонусов, чтобы приобрести нападающего Виктора Осимхена. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

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По информации источника, в контракте нигерийского футболиста есть пункт об отступных в размере € 75 млн, однако он действует только для клубов не из Италии. Также интерес к Осимхену проявляет «Аль-Хиляль». Саудовский клуб готов платить 26-летнему форварду € 30-35 млн за сезон. В «Наполи» футболист зарабатывает около € 11 млн в год.

Минувшим летом Осимхен перешёл в «Галатасарай» на правах аренды. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.