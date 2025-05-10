Дзюба высказался о получении удовольствия от футбола

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал получение удовольствия от футбола. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сейчас я получаю от футбола такое удовольствие, которого очень давно не получал. Это 100 процентов», — заявил 36-летний спортсмен.

При этом он отметил, что точно находится не в лучшей форме за всю карьеру.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 21 матче за «Акрон» во всех турнирах, забил десять голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с тольяттинским клубом будет действовать до лета 2025 года.

3 мая Дзюба установил рекорд чемпионатов России по количеству победных голов. В его активе 47 таких мячей. Он обошел по этому показателю завершившего карьеру Александра Кержакова (46).