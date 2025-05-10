«Зенит» приблизился к лидирующему в РПЛ «Краснодару»

Петербургский «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Каспийске и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче в активе Нино.

Благодаря победе «Зенит» приблизился к лидирующему в турнирной таблице «Краснодару». У сине-бело-голубых на счету 60 очков, у «быков» — 61 очко и матч в запасе. В активе «Динамо» 27 очков и 11-е место в рейтинге.

В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом», махачкалинцы в гостях сыграют с грозненским «Ахматом». Оба матча пройдут 18 мая.