«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи Арена», завершилась с результатом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на счету бразильского защитника петербуржцев Нино на 37-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» продолжает преследовать «Краснодар»: теперь у петербуржцев 60 очков. У «быков» 61, но в эти минуты они играют против московского ЦСКА. Махачкалинцы занимают 11-е место, в их активе 27 баллов.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома в гостях с «Ростовом». Встреча состоится 18 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Динамо» (Махачкала) в гостях встретится с грозненским «Ахматом». Эта встреча также состоится 18 мая, а начнется в 14:00 по московскому времени.