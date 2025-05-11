ЦСКА установил рекорд после победы над «Краснодаром»

Московский ЦСКА установил клубный рекорд после победы над «Краснодаром» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом пишет telegram-канал Opta Sports.

Встреча, которая состоялась 10 мая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе армейцев на 69-й минуте забил венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа. По данным источника, красно-синие впервые в своей истории начали календарный год без единого поражения в первых десяти матчах в чемпионате России. На счету армейцев семь побед и три ничьих после рестарта сезона.

Кроме того, ЦСКА еще ни разу не уступал в счете и ни разу не пропускал больше одного мяча за игру в 2025 году.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. «Сине-бело-голубые» минимально одолели махачкалинское «Динамо» в 28-м туре РПЛ.

В следующем туре ЦСКА в московском дерби сыграет с «Локомотивом» 19 числа. Начало — 20:30 по московскому времени.