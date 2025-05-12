Сборные России и Ирана близки к проведению товарищеской встречи

Сборные России и Ирана близки к достижению договоренности о проведении товарищеской встречи.

© Спорт день за днем

«Мы на финальной стадии подписания договора о товарищеском матче Ирана и России», – цитирует пресс-службу Федерации футбола Ирана Sport24.

Сборная Ирана занимает 18-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 35-е.

В 2025 году сборная России провела 2 товарищеских встречи, обыграв Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).

В июне команда Валерия Карпина встретится со сборными Нигерии и Беларуси.