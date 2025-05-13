Арбитр Федотов высказался о судействе в матче ЦСКА — «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги ПФК ЦСКА — «Краснодар». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу московского коллектива. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

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