Гол Воробьева принес "Локомотиву" выездную победу над "Факелом"

"Локомотив" в гостях минимально переиграл "Факел" в матче 28-го тура РПЛ (1:0). Центрфорвард гостей Дмитрий Воробьев отличился на 22-й минуте и принес своей команде победу, которая прервала двухматчевую ничейную серию "железнодорожников" в РПЛ.

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Чемпионат России

28 тур

Гол: Воробьёв, 22.

"Факел": Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенхаджи, Альшин (Мертенс, 64), Якимов (Ивлев, 64), Ломовицкий, Квеквескири, Брахими (Моцпан, 46), Ильин (Гиоргобиани, 74), Каштанов (Пуси, 46).

"Локомотив": Митрюшкин, Ненахов, Погостнов, Фассон, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьёв (Сулейманов, 76), Пиняев, Раков.

Предупреждения: Погостнов, 53.