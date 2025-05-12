Черданцев разочарован поведением Станковича

Георгий Черданцев заявил, что разочарован поведением Деяна Станковича.

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11 мая «Спартак» проиграл «Динамо» (0:2) в матче 28-го тура Мир РПЛ.

На 81-й минуте игры мяч попал в руку защитнику бело-голубых Хуану Касересу. Главный арбитр Алексей Сухой посчитал, что Касерес сыграл в пределах правил. ВАР не вмешался.

Главный тренер «Спартака» активно возмущался на бровке, за что получил желтую карточку. После этого Станкович похлопал судье и продемонстрировал жест в сторону судьи – серб потряс рукой. Станкович также не пришел на пресс-конференцию после матча.

– Как оцените поведение Деяна Станковича и его штаба во время матча с «Динамо»?

– Я, честно говоря, разочарован. Я с огромным уважением отношусь к Станковичу как к футболисту. Он достиг больших успехов.

В РПЛ нет более титулованного человека. Все‑таки мне кажется, нужно соблюдать меру и с уважением относиться к окружающим: и к соперникам, и к судьям, и к журналистам, и ко всем остальным.

Даже Семак, образец джентльменства и спокойствия, тоже на нервах в последнее время. Все понятно, эмоции, но есть определенная граница, которую переходить нельзя.

Тем более ты иностранец, ты работаешь в другом чемпионате. Давайте представим себе что‑то подобное в исполнении российского тренера. Его бы съели живьем за такое поведение.

Такая манера не красит ни Станковича, ни клуб, ни тренерский штаб. Я не припомню такого бешеного штаба в какой‑то команде за последнее время. Ведь у Станковича удаляется и помощник, и аналитик.

Это ненормальная ситуация, такое поведение раздражает команду. Главное, был бы повод. Я абсолютно уверен, что у «Спартака» глобально к судейству не может быть никаких претензий за последнее время.

Во время Федуна еще могли быть какие‑то вопросы. В этом сезоне я не наблюдал, чтобы судьи целенаправленно ошибались постоянно в пользу соперника «Спартака».

На мой взгляд, реакция Станковича просто абсолютно ничем не оправдана. Станкович – большой футболист, он же должен понимать, что судьи берут на заметку его поведение и в спорной ситуации могут принять решение против «Спартака» из солидарности к коллегам.

Возможно, Станковичу не хватает тренерского опыта борьбы в тяжелом чемпионате, чтобы быть более сдержанным. Он никогда не тренировал в таком конкурентном чемпионате, как РПЛ.

При всем уважении, в Сербии и Венгрии значительно более слабые турниры – там нет такой конкуренции, – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.