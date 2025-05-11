"Акрон" одержал победу над "Ахматом" на последних минутах

"Акрон" сумел обыграть на своем поле "Ахмат" 3:2 в матче 28 тура РПЛ. В составе тольяттинцев отличились Дмитрий Пестряков, Ифет Джаковац и Владимир Хубулов. За грозненцев голы забили Амин Талал и Георгий Мелкадзе. На 96 минуте красную карточку получил нападающий хозяев Беншимол.

Одержав победу, "Акрон" остался на 9-м месте с 35 очками. Положение "Ахмата" в таблице также не изменилось - 13-е место с 24 очками.

Чемпионат России

28 тур

Голы

: Пестряков, 17, Джаковац, 45+4, Хубулов, 85 - Талал, 8, Мелкадзе, 72.

"Акрон": Васютин (Волков, 46), Савичев (Бардыбахин, 81), Неделчару, Бокоев, Фернандес, Пестряков (Беншимол, 59), Бакаев (Хубулов, 59), Лончар (Эсковаль, 73), Джурасович, Джаковац, Дзюба.

"Ахмат": Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац (Тодорович, 73), Ибишев (Шатара, 73), Камилов, Силва, Садулаев, Талал (Родриго, 69), Мелкадзе, Самородов (Харин, 73).

Предупреждения

: Бакаев, 21, Беншимол, 61, Лончар, 74, Савичев, 79, Харин, 84.

Удаление

: Беншимол, 90+6.