Российский тренер объяснил, почему «Зенит» станет победителем РПЛ

Российский тренер Сергей Кирьяков заявил, что петербургский «Зенит» станет победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Краснодар» дрогнул. Мы видим не в первый раз, что бремя лидерства им мешает. «Зенит» может воспользоваться этой ситуацией и забрать очередной титул. К этому все и идет», — сказал Кирьяков.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. «Сине-бело-голубые» минимально одолели махачкалинское «Динамо» в 28-м туре РПЛ.

10 мая московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась 10 мая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе армейцев на 69-й минуте забил венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа.