«Ливерпуль» упустил победу над «Арсеналом» в матче АПЛ

Завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Матч завершился вничью — 2:2.

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На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий мерсисайдцев Коди Гакпо. На 21-й минуте забитым мячом отметился вингер хозяев Луис Диас. На 47-й минуте бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли сократил отставание своей команды. На 71-й минуте испанский футболист «канониров» Микель Мерино сравнял счёт. На 79-й минуте Мерино был удалён с поля.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 83 очка после 36 встреч. Лондонский «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 68 очков.