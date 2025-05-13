Защитник Фассон хотел бы остаться в «Локомотиве» в следующем сезоне

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон заявил «Матч ТВ», что хотел бы продолжить выступать за «Локомотив» в следующем сезоне.

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В воскресенье железнодорожники в гостевом матче 28‑го тура МИР РПЛ обыграли «Факел» со счетом 1:0. Фассон появился в составе «Локомотива» впервые за месяц. Всего в нынешнем сезоне бразильский защитник провел за московскую команду 11 матчей во всех турнирах.

— Я спокойно отношусь к этой ситуации. Работаю на тренировках, жду своего шанса. В таких ситуациях не только от меня все зависит, выбирает состав тренерский штаб, а мое дело — честно трудиться. Что касается следующего сезона, то пока не могу ничего сказать. У меня контракт еще на год, но уверенности, что останусь, нет. Но если говорить лично про меня, то я бы хотел остаться, — сказал Фассон корреспонденту «Матч ТВ».

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