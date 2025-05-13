Вингер «Барселоны» рассказал о своем отношении к «Золотому мячу»

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья рассказал о своём отношении к возможной победе в номинации на «Золотой мяч».

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«Я не думаю о «Золотом мяче». Но если я выиграю его, это будет результатом моей работы для клуба и моей страны. Однако моя цель — выигрывать титулы вместе с командой. Индивидуальные награды придут позже, а если их не будет, то это тоже нормально. Многие люди присылают мне мемы с «Золотым мячом», но для меня это не имеет значения. Это не та цель, которую я ставлю перед собой. Моя цель — выигрывать титулы и отдавать все силы команде, за которую я играю», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.

Рафинья играет за каталонский клуб с 2022 года после перехода из «Лидса». В 54 матчах нынешнего клубного сезона бразилец забил 34 гола и отдал 25 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 80 млн. Нынешнее соглашение нападающего с «блауграной» рассчитано до 30 июня 2027 года.