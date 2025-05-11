Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» выступил за возвращение российских команд

Бывший футболист московского ЦСКА и английского «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич выступил за возвращение российских команд. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Тошич заявил, что ждет возвращения российских спортсменов и команд на международные турниры. Он выразил надежду, что все клубы и сборные снова смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы, а также в Лиге чемпионов.

«Надеемся, что это скоро все закончится», — отметил серб.

Ранее Тошич сравнил Москву с Манчестером. Игрок отметил, что Москва чище и интереснее.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.