Гендиректор «Динамо» объяснил уход Лички

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил «Матч ТВ» уход Марцела Лички с поста главного тренера команды.

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«Динамо» 1 мая объявило об уходе Лички с поста главного тренера. Чех работал с командой с июня 2023 года, в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали чемпионата России. В настоящий момент обязанности главного тренера исполняет Ролан Гусев.

— Даже при неудачах Марцела команда оставалась претендентом на тройку.

— И сейчас остается. У нас был принципиальный матч, мы вылетели из Кубка, впереди матч с «Краснодаром» — командой, с которой у нас есть определенная статистика.

— Видится так, что вы не дали тренеру выполнить задачу.

— У клуба есть задача. Это задача клуба, прежде всего. Клуб принимает решения, чтобы их достигнуть. Только такая логика здесь работает, — сказал Пивоваров «Матч ТВ».

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице МИР РПЛ после 28 туров, набрав 53 очка.

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