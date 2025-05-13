Гусев сравнил поведение Станковича с театром мимики и жестов

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев сравнил поведение возглавляющего «Спартак» Деяна Станковича с театром мимики и жестов. Напомним, в концовке игры 28-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:0) Станкович показал жест в адрес судьи Алексея Сухого, намекающий на его предвзятость.

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— Как отреагировали на его жест судьям?

— Театр мимики и жестов. Зачем на это обращать внимание? — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место (53 очка). «Спартак» — пятый (51 очко).