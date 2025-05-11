Черчесов о пенальти в ворота «Спартака»: я в этом не разбираюсь

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил судейское решение назначить пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Динамо» и «Спартаком» в ворота красно-белых, передает Sport24.

«Дерби оценю хорошо. По поводу пенальти: если судья свистнул, значит, был. Я же в этом не разбираюсь», — сказал Черчесов.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла.

«Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. «Сине-бело-голубые» минимально одолели махачкалинское «Динамо». ЦСКА занимает третье место, набрав 55 очков.