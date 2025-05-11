Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не пришёл на пресс-конференцию после проигранного матча с «Динамо» в 28-м туре чемпионата России (0:2). Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 28 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 51 очко.

До завершения сезона Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича встретится с самарскими «Крыльями Советов» (18 мая) и подмосковными «Химками» (24 мая). В свою очередь, бело-голубые сыграют с тольяттинским «Акроном» (18 мая), а также с «Краснодаром» (24 мая).