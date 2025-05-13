Гусев заявил о готовности возглавить московское «Динамо» на постоянной основе

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев заявил, что готов возглавить бело-голубых на постоянной основе.

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— Вы ведёте себя достаточно уверенно, есть результат. Учитесь на лицензию PRO?

— Да. Осталось три сессии. Около полугода.

— Как воспринимаете назначение?

— Как доверие руководства «Динамо», за что огромное спасибо.

— Вы готовы со следующего сезона стать главным тренером?

— Готов, если доверят, — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

47-летний Гусев исполняет обязанности главного тренера бело-голубых после отставки Марцела Лички. Чешский специалист покинул «Динамо» 1 мая. Под руководством Ролана Гусева бело-голубые провели два матча в рамках Российской Премьер-Лиги и одержали две победы — над «Крыльями Советов» (3:1) и «Спартаком» (2:0). После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место (53 очка).