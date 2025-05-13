«Шанс загладить вину»: Мостовой о значимости Кубка России для «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что отдает предпочтение «Спартаку» в поединке с «Ростовом», который состоится в рамках Пути регионов Кубка России, и заявил, что для красно-белых это шанс реабилитироваться в глазах фанатов. Его слова приводит «Советский спорт».

«Никто не мог подумать, что команда-претендент на чемпионство России скатится на пятое место в турнирной таблице. В Кубке России формат такой, что две команды, которые должны были турнир по телевизору смотреть, до сих пор в нем участвуют. Есть шанс загладить вину за неудачное выступление в РПЛ», — заявил он.

«Спартак» и «Ростов» сыграют в Москве 15 мая. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. Еще в прошлом туре красно-белые потеряли математические шансы на победу в чемпионате России.