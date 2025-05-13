Ван Дейк высказался о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался относительно поведения некоторых болельщиков мерсисайдцев, освиставших защитника Трента Александер-Арнольда, вышедшего на замену в матче 36-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2). Ранее футболист объявил об уходе из английского клуба по окончании нынешнего сезона.

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