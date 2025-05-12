Черчесов прокомментировал слухи о приглашении в «Динамо»

Черчесов одним словом прокомментировал слухи о приглашении в «Динамо»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что его не приглашали в московское «Динамо» на пост наставника, передает «Матч ТВ».
«Звали ли меня в «Динамо»? Нет», — сказал Черчесов.
11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».
На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.
В следующем туре «Динамо» сыграет на своем поле с тольяттинским «Акроном». «Спартак» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов».