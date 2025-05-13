Шнякин об отставке Лички: многие в раздевалке «Динамо» выдохнули

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Шнякин высказался об отставке Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо».

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«Я сам был за Личку, но, насколько знаю, многие в раздевалке выдохнули. У многих в раздевалке были вещи и детали, которые их не устраивали. Но это нормально, тренер не может быть всем мил. И тоже нормально, изученное нами за десятилетия, что после смены тренера происходит вспышка, кого ни поставь. Возможно, её хватит и до последнего тура. Я ни в коем случае не призываю ставить резервные составы и сливать друг другу, но представляете, как будет выглядеть со стороны, что «Динамо» могло стать чемпионом, их «Краснодар» лишил, а сейчас обратная история, и оба раза «Зенит» может стать чемпионом», — сказал Шнякин в новом выпуске подкаста «Премьер-лига несправедливости».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 61 очко. На втором месте располагается «Зенит», набрав 60 очков. Замыкает лидирующую тройку ЦСКА, который заработал 55 очков. «Динамо» с 53 очками идёт на четвёртой строчке.