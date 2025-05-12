Игнатьев ответил, нужно ли менять Станковича в «Спартаке»

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев, отвечая на вопрос о возможной смене тренера в «Спартаке», заявил «Матч ТВ», что руководству «красно‑белых» нужно определить факторы, влияющие на результаты матчей.

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В воскресенье «Спартак» в гостях уступил «Динамо» в матче 28‑го тура МИР РПЛ со счетом 0:2. Команда Деяна Станковича с 51 очком занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Станкович возглавил «Спартак» перед сезоном‑2024/25. Контракт со специалистом рассчитан до лета следующего года.

— Нужно ли продлять контракт со Станковичем или надо менять тренера, учитывая поражения во всех ключевых матчах, кроме «Зенита»?

— Деятельность любого тренера зависит не от того, как они сыграли с «Динамо, «Зенитом» или ЦСКА, а как они сыграли в целом, можно ли что‑то ждать от этого тренера через некоторое время.

Все команды не могут претендовать на большие места, потому что должны быть определенные предпосылки, условия, возможности. Как правило, первые места занимают «Зенит», «Спартак», «Динамо» или «Локомотив». Нижний Новгород никак не может занять (высокие места), ни при каких обстоятельствах. Что ж там каждый месяц убирать специалистов?

Поэтому должны сесть люди, отвечающие за развитие футбола в этом клубе, и разобраться, почему проигрывают, что ждать от этого и что нужно делать, чтобы усилить игру команды, — сказал Игнатьев «Матч ТВ».

В следующем туре МИР РПЛ «Спартак» 18 мая сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов». 15 мая команда Станковича примет «Ростов» в финале плей‑офф Пути регионов FONBET Кубка России.

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов» смотрите 15 мая с 19:00 по московскому времени на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.