Гендиректор вылетевшего из РПЛ клуба назвал годовой бюджет команды

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе назвал годовой бюджет воронежского клуба. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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По его словам, он составляет один миллиард рублей.

«При этом нет долгов по зарплатам. Почему? Потому что мы не покупаем игроков за большие деньги», — заявил функционер.

Ранее «Факел» досрочно вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ). 11 мая команда на своем поле проиграла «Локомотиву» (0:1) и потеряла шансы на то, чтобы по итогам сезона финишировать выше 15-го места.

В сентябре прошлого года стал известен бюджет футбольного клуба «Зенит» на сезон-2024/2025. Он оставил 17 миллиардов рублей, это самый высокий показатель в РПЛ.