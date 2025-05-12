Бышовец: «Локомотив» мог попасть в топ-3 сезона Мир РПЛ

Бышовец о Галактионове: «Главному тренеру необходима харизма. Потенциал «Локо» был для борьбы за тройку, но весенний этап не получился»
Анатолий Бышовец считает, что «Локомотив» мог попасть в топ-3 сезона Мир РПЛ.
После 28 туров железнодорожники под руководством Михаила Галактионова занимают в таблице 6-е место.
«Нужно дать оценку работы Галактионова. Весенний этап сезона не получился. Но у клуба концепция и ставка на молодежь, что подразумевает отсутствие стабильности, проблему роста. Проблема роста касается и самого тренера. Определенная доля оптимизма есть, но нужно знать обстановку в команде. Также в «Локомотиве» надо понимать и ситуацию извне. Главному тренеру необходима харизма. Если сравнивать, то можно привести пример Станковича из «Спартака», какое там единение команды. Чтобы принять решение, оставлять ли Галактионова, надо понимать отношение игроков, проанализировать программу подготовки команды. Все-таки потенциал «Локомотива» был для борьбы за тройку», — сказал бывший тренер «Локомотива».