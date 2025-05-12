Кирьяков: после победы над «Зенитом» у «Спартака» все пошло в одно место

Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался об игре «Спартака» в РПЛ. Кирьяков отметил, что после победы над «Зенитом» (2:1) в 21-м туре красно-белые потеряли кураж. В последних пяти матчах чемпионата России «Спартак» одержал только одну победу — над «Акроном» (3:2).

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