Экс-футболист «Спартака» пошутил над вылетевшим из РПЛ «Факелом»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что воронежский «Факел» не вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ), а попал в лучшую лигу мира, передает «Матч ТВ».

«С таким прискорбным голосом сейчас говорили, что «Факел» вылетел. Но он не вылетел, а попал в лучшую лигу мира», — сказал Ловчев.

11 мая «Факел» уступил московскому «Локомотиву» Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч в составе «Локомотива» забил Дмитрий Воробьев. Он отличился на 22-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает шестое место, набрав 49 очков. «Факел» за два тура до финиша чемпионата замыкает таблицу, имея в активе 16 баллов. Клуб из Воронежа по итогам текущего сезона не займет место выше 15-го. В следующем сезоне «Факел» будет выступать в Первой лиге.

«Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла. «Сине-бело-голубые» минимально одолели махачкалинское «Динамо». ЦСКА занимает третье место, набрав 55 очков.