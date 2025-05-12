Тюкавин: «Динамо» разорвало «Спартак» в одну калитку

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями от победы своей команды над «Спартаком» в матче 28-го тура РПЛ.

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«Впечатления от матча? Отличные. Считаю, разорвали их. Вообще в одну калитку», — заявил Тюкавин «РБ Спорт».

«Динамо» открыло счет на 7-й минуте встречи — Хорхе Карраскаль уверенно реализовал пенальти. На 31-й минуте преимущество хозяев удвоил Данил Глебов. Эта победа позволила бело-голубым обойти красно-белых в таблице и подняться на четвёртое место с 53 очками. У «Спартака» после 28 туров — 51 балл и пятое место.