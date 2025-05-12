Футболисты «Барселоны» скандировали «Кто не скачет, тот мадридиста»

Несколько футболистов «Барселоны» скандировали кричалку про «Реал».

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Команда тренера Ханси Флика обыграла мадридцев (4:3) в класико в матче 35-го тура Ла Лиги.

После завершения встречи Гави, Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Фермин Лопес и Эктор Форт, а также присоединившиеся к ним некоторые другие игроки вместе с фанатами праздновали победу, скандируя кричалку «madridista qui no boti» («кто не прыгает, тот мадридиста» – Спортс’‘).

За счет этой победы «Барселона» оторвалась от «Реала» на семь очков в турнирной таблице.