«Факел» вылетел не вчера. Но кто за это ответит?

Воронеж потерял шансы спастись по спортивному принципу. И к клубу есть большие вопросы.

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В воскресенье «Факел» потерял математические шансы на спасение. Но вряд ли это кого-то удивило. Чудесное сохранение прописки в РПЛ в предыдущие два года — это не просто стечение обстоятельств, но и результат правильных решений. В нужный момент приезжало усиление либо менялись тренеры. В этом сезоне спортивный провал — следствие череды странных действий. В селекции, в выборе тренера, однако не только в этом.

Фан-факт: 19 очков — столько Воронеж набрал в прошлом сезоне на своём поле. В гостевых матчах добавили ещё 13. Всё это привело не только к лучшему результату в истории, но и к ассоциации с домашней ареной. Все знали — приехать и победить там очень трудно. Кто-то скидывал на газон, кто-то — на поддержку. Это уже детали. Очки набирались, и нет ничего важнее. А летом клуб вынужденно переехал на новый стадион — ушло натуральное поле, пусть и спорного качества. Теперь — искусственный газон, на котором явно стало сложнее самим воронежцам. Только 11 очков дома. А в гостях просто грусть — всего пять. С такими результатами остаться в РПЛ невозможно.

Да, у «Факела» не было выбора — старая арена нуждалась в реконструкции, которую никак не перенести. А новая, возведённая за счёт бюджета, должна была стать временным домом. Это, кстати, важный момент не только с точки зрения спорта. Много вы знаете регионов, где на время реконструкции старого стадиона перевозят команду на построенный в том числе для этого новый? Это показатель того, насколько регион заинтересован в проекте. Насколько это важная социальная идея — заниматься футболом. Именно в РПЛ, ведь с точки зрения инфраструктуры регион сделал для этого всё возможное. Но подвёл сам клуб, для которого это новое, возможно, пришло не вовремя.

Невозможно остаться в элите, когда зимой меняешь своего главного бомбардира Евгения Маркова на загадочного албанца Белайди Пуси. Уже по ходу выясняется, что тот не готов играть — к 28-му туру у парня всего 116 минут на поле. Следствие этого — один гол за последние 12 матчей. Причём ничего не решивший — «Рубину».

Невозможно остаться в РПЛ, когда меняешь двух тренеров за сезон. Причём назначаешь не похожих друг на друга. Почему так поздно разглядели, что при Черевченко команда попала в кризис ещё во время предсезонной подготовки, а вместо этого не показали те четыре тура народу? Как можно было выбрать Дмитрия Пятибратова в качестве спасителя, если на тот момент наверняка уже был доступен тот же Игорь Шалимов? В итоге второй менял то, что пытался строить первый, а третий — то, что пробовал изменить второй. Почему нельзя было убрать Пятибратова ещё зимой, когда все понимали — командой он не управляет? Но в клубе понимали другое — трансферов не будет, поэтому так важно сохранить то, что есть.

Да, можно свалить всё на состав. Даже с аргументами. Пожалуй, сейчас у Воронежа он действительно чуть хуже, чем в первом и втором сезонах в элите. Однако эти игроки точно могли набрать ещё 8-10 очков. Почему не было адекватного усиления зимой — один из многих вопросов к руководству. Да, с Марковым была соответствующая договорённость, но по факту вы продаёте своего лидера, получаете деньги, а взамен берёте футболиста, который слабо его заменяет. Как селекционную работу ведёт Кирилл Котов, почему её принимает Роман Асхабадзе — ещё одна серия вопросов.

А единственное, по чему вся лига будет скучать — это болельщики. Так ведь и правда не поддерживают ни одного аутсайдера. Даже когда футбол закончился, осталась эта удивительная любовь. Если команда всё-таки вылетит (ведь сохраняется юридическая лазейка в случае отсутствия лицензии у «Химок»), то эта связь никуда не денется. Руководство региона наверняка поставит задачу вернуться в первый же сезон. Ведь слишком многое вложено в проект «Факела».

Не знаю, кто будет решать эту задачу. Либо нынешнее руководство гарантирует, что справится, и права на ошибки уже не будет, либо найдут кого-то ещё. Но будет ли лучше?