В «Зените» заявили, что Вендел вернется в Санкт-Петербург

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник сине-бело-голубых Вендел покинул Санкт-Петербург.

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«Вендел больше не вернется в Санкт-Петербург? Еще как вернется», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Зимой Вендел вместе с вингером Артуром перешел в «Ботафого» в обмен на Луиса Энрике. По условиям сделки, хавбек доиграет сезон РПЛ-2024/25, а потом уедет в Бразилию.

В матче 27-го тура против «Пари НН» (2:1) Вендел получил травму и выбыл до конца сезона.

После 28 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 60 очков.