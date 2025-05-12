Мостовой оценил матч «Спартака» с «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» назвал непримечательным дерби «Спартака» с «Динамо».

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В воскресенье «Динамо» дома одержало победу над «Спартаком» в матче 28‑го тура МИР РПЛ со счетом 2:0. «Динамо» набрало 53 очка и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 51 очком занимает пятую строчку.

— В принципе, ничего особенного. Команды потеряли шансы на интригу за чемпионство, поэтому между ними была только какая‑то принципиальность. Тем более, «Спартак» в последнее время часто обыгрывал «Динамо», поэтому «бело‑голубые» немножко взбудоражились и выиграли. Там сразу было заметно, что «Динамо» начало агрессивно. И вроде бы у них все получилось: пенальти заработали, потом еще, и довели дело до конца. Ну, а так… Одна команда на четвертом, другая на пятом месте, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Обе команды матчи следующего тура проведут 18 мая. «Динамо» примет тольяттинский «Акрон», «Спартак» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов».

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