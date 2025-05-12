Во время пресс-конференции тренера «Алании» выключился свет

Во время пресс-конференции Спартака Гогниева выключился свет.

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В 32-м туре Мелбет Первой лиги «Алания» крупно уступила хабаровскому СКА (0:4), три гола на счету Георгия Гонгадзе, еще один забил Александр Максименко. Владикавказцы досрочно вылетели в LEON Вторую лигу.

На послематчевой пресс-конференции тренера «Алании» Спартака Гогниева выключилось освещение – одному из сотрудников пришлось использовать фонарик, чтобы Гогниева было видно.

После 32 туров «Алания» занимает 17-е место в Первой лиге, СКА идет 6-м. В следующем матче владикавказцы 19 мая сыграют в гостях с «КАМАЗом», хабаровчане 17 мая примут «Родину».