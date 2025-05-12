Защитник может покинуть «Факел» после окончания сезона

Защитник Сергей Божин может покинуть «Факел» после окончания сезона, заявил агент футболиста Олег Еремин.

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30‑летний Божин выступает за «Факел» с 2022 года, его контракт с клубом истекает летом 2025 года.

— Будем работать по будущему Божина. Обсудим все варианты, в том числе продление контракта. Но я не уверен, что Сергей останется в «Факеле» в Первой лиге. Есть варианты из РПЛ, будем разговаривать, — приводит слова Еремина Metaratings.ru.

«Факел» после поражения от «Локомотива» (0:1) в 28‑м туре лишился шансов на сохранение прописки в МИР РПЛ на следующий сезон.

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