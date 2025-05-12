Божин может покинуть «Факел» после окончания сезона, заявил агент футболиста

Матч ТВ

Защитник Сергей Божин может покинуть «Факел» после окончания сезона, заявил агент футболиста Олег Еремин.

Защитник может покинуть «Факел» после окончания сезона
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30‑летний Божин выступает за «Факел» с 2022 года, его контракт с клубом истекает летом 2025 года.

— Будем работать по будущему Божина. Обсудим все варианты, в том числе продление контракта. Но я не уверен, что Сергей останется в «Факеле» в Первой лиге. Есть варианты из РПЛ, будем разговаривать, — приводит слова Еремина Metaratings.ru.

«Факел» после поражения от «Локомотива» (0:1) в 28‑м туре лишился шансов на сохранение прописки в МИР РПЛ на следующий сезон.

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Футбол
Олег Еремин