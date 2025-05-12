В «Реале» готовятся к прощанию с Анчелотти

В «Реале» готовятся к прощанию с Карло Анчелотти.

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Сообщалось, что главный тренер вскоре объявит об уходе из клуба. Сегодня инсайдер Фабрицио Романо написал, что мадридцы подписали контракт с Хаби Алонсо.

По данным журналиста Onda Madrid Карлоса Родригеса, «Мадрид» проведет только одну тренировку перед матчем с «Мальоркой». Игра Ла Лиги пройдет в среду, занятие же состоится завтра.

Время проведения тренировки и пресс-конференции пока не определено. Сейчас в клубе тщательно продумывают, когда официально попрощаться с Карло Анчелотти.