Талалаев: «Балтика» поставила задачу выйти в РПЛ и вышла»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что команда выполнила основную задачу на сезон.

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За два тура до конца чемпионата МЕЛБЕТ‑Первой лиги «Балтика» досрочно обеспечила себе выход в МИР РПЛ.

— Это очень важная история для команды, у нас стояла такая задача.

— Насколько вам комфортно работать в «Балтике»?

— Мы сейчас с генеральным директором поздоровались, обсудили. Нам идеально работается. «Балтика» поставила задачу выйти в РПЛ и вышла. Самое главное — дееспособность.

— Насколько сейчас разный уровень Первой лиги и РПЛ?

— Я не оцениваю уровень РПЛ, потому что там не нахожусь. Задача решается поэтапно. Есть цели, которые ставятся, к ним идут. Мы поставили задачу выйти в РПЛ — мы вышли. Следующая задача у нас — занять первое место. Когда мы займем, то уже будем смотреть на РПЛ, уровень и все остальное, — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

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