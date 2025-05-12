Тюкавин рассказал, когда завершится его восстановление после травмы

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о том, как проходит его восстановление после травмы.

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«Восстановление проходит. Надеюсь, что всё хорошо. Вчера прошёл осмотр. Доктор доволен, реабилитолог вроде бы тоже доволен», – приводит слова Тюкавина «Чемпионат».

О конкретных сроках его возвращения на поле также стало известно из этого интервью. Константин планирует вновь выйти на газон лишь в сентябре. Концовку этого сезона и начало следующего он точно пропустит.

Вчера «Динамо» без Тюкавина обыграло «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ. Игра проходила на домашней арене бело-голубых и завершилась со счетом 2:0. Голы на счету Карраскаля и Глебова.