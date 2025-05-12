В УЕФА допустили, что правило определения офсайда может быть изменено

Заместитель генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джорджо Маркетти заявил, что правило определения офсайда может претерпеть изменения, потому что некоторые трактовки эпизодов мешают игре.

На данный момент по данному вопросу исследование проводят Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

— Миллиметровый офсайд создает дискомфорт [в игре]. Мы рассматриваем изменения, которое будут учитывать только значительные части тела, чтобы избежать отмены голов из‑за разницы в несколько сантиметров. Система VAR остается основополагающей, но ее необходимо использовать сбалансированно, чтобы не искажать игру, — цитирует Маркетти La Gazzetta dello Sport.

Ранее инициатором реформы определения офсайда выступал бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер. Француз представлял свой проект президенту ФИФА Джанни Инфантино в марте 2021 года.