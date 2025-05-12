Станкович за жест не может быть дисквалифицирован КДК

По информации СМИ, главный тренер "Спартака" Деян Станкович за жест в адрес судей не может быть дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом РФС.

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Сообщается, что на 82-й минуте матча 28-го тура РПЛ между московским "Динамо" и "Спартаком" арбитр Алексей Сухой вынес главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу предупреждение за демонстративное несогласие с судейским решением. Однако сербский специалист ещё показал характерный жест, на который рефери не отреагировал (не удалил и не упомянул об этом в протоколе).

В соответствии с нынешней редакцией дисциплинарного регламента РФС (ст. 95), если нарушение не повлекло прямое удаление либо не было отмечено в протоколе матча, то лицо наказывается штрафом.